Milenkovic-Ranieri il duello in difesa: Italiano riflette, chi marcherà Vlahovic?

Il duello in difesa è lì, serrato. Tra Nikola Milenkovic e Luca Ranieri. Oggi rinunciare a Martinez Quarta in una partita così non si può. Magari l’argentino riposerà giovedì in Serbia. Il ballottaggio, dicevamo. Percorsi diversi. Nikola arriva da un periodo da incubo, culminato con le prestazioni orribili contro Empoli e Lazio. Se contro i toscani gli errori sono stati diffusi in una partita nel complesso mal giocata, contro la Lazio aveva più o meno retto salvo poi commettere il fallo di mano che è costato la sconfitta. Resta però il leader della retroguardia. Luca Ranieri è il classico soldatino affidabile. Italiano si fida di lui, tanto che pure lo scorso anno a Torino lo preferì a Milenkovic nel duello con Vlahovic. Lo scrive La Nazione.