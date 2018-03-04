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Milenkovic: "Non voglio e non riesco a crederci. Sarai per sempre il mio capitano"

Questo il post su Instagram di Milenkovic:"Non riesco ancora a crederci, non voglio crederci. Non ho parole per descrivere quanto mi dispiace. Solo chi ti conosceva sapeva quanto eri grande, eri sempr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 22:01
Milenkovic: "Non voglio e non riesco a crederci. Sarai per sempre il mio capitano" -
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Questo il post su Instagram di Milenkovic:

"Non riesco ancora a crederci, non voglio crederci. Non ho parole per descrivere quanto mi dispiace. Solo chi ti conosceva sapeva quanto eri grande, eri sempre lì per aiutare tutti. Sempre con un sorriso. È stata onore per conoscerti. Grazie per l'immenso supporto e ogni consiglio che mi hai dato. Ho imparato molto da te. È molto difficile andare alla prossima battaglia senza il nostro capitano, ma so che stai guardando dall'alto. Davide, sarai sempre il nostro capitano! Riposa in pace"

Questo il post di Milenkovic

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