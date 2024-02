Milenkovic: “Loro hanno sfruttato le occasioni, dobbiamo tornare il prima possibile quelli di un mese fa”

Il difensore Nikola Milenkovic ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Bologna ai microfoni del canale ufficiale viola in Mixed Zone:

Nikola oggi di fronte un avversario forte, ci avete provato ma ha vinto il Bologna

“Siamo partiti bene rubando qualche pallone come l’avevamo preparata con la pressione alta, poi l’1-0 ha messo la gara in salita però è stata una partita apertissima con occasioni da entrambe le parti ma loro le hanno sfruttate meglio, la stagione è lunga dobbiamo tornare il prima possibile quelli di un mese fa”

Cos’è mancato?

“Era difficile pressare il Bologna che fa tanti movimenti in fase offensiva però abbiamo comunque rubato tanti palloni forse con una gestione più pulita avremmo potuto concludere e fare goal, oggi è mancato il goal e basta”

C’era un rigore su Nico Gonzalez

“Sinceramente ero lontano e non ho visto bene dovrei rivedere le immagini, ma ripeto entrambe hanno avuto occasioni loro le hanno sfruttate e hanno vinto”

Anche oggi 1200 tifosi a seguirvi

“Sicuramente è un orgoglio, ovunque andiamo loro ci sono e ci danno una mano sia che va bene sia che va male quindi li ringraziamo dal cuore perché ci danno tantissimo sostegno”

Adesso si torna a casa e si prepara la partita con l’Empoli?

“Si il calcio va molto veloce, ci sono tante partite e dobbiamo arrivare preparati”

Difficile marcare Zirkzee?

“Si muove tanto, si abbassa molto a prendere palla per giocare per la squadra è diffcile da marcare ha anche tanta potenza nelle gambe però tutto il Bologna si muove molto bene e noi l’avevamo prepara così ma non abbiamo sfruttato le occasioni.”

LE PAROLE DI ITALIANO