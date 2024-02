Italiano a DAZN: “Oggi vanno fatti i complimenti al Bologna, il 2-0 mi fa arrabbiare tantissimo”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano intervistato nel post partita su DAZN ha commentato la sconfitta della sua Fiorentina a Bologna per 2-0. Queste le sue parole.

Cosa avete sofferto di più del Bologna?

“Parlando della partita diciamo che l’avevamo preparata con questa forte aggressione perché loro stanno bene, hanno entusiasmo, hanno fiducia e questo palleggio dal basso a noi poteva crearci qualche vantaggio ma in questo momento sono bravi a portarti fuori, sono bravi a creare superiorità anche se ne abbiamo sporcate tante di palle e potevamo fare male, ma ripeto in questo momento stanno bene noi abbiamo cercato di fare di tutto per metterli in difficoltà ma sono stati bravi loro, hanno una qualità un efficienza altissima e non ci hanno permesso di essere efficaci e ripartire e alla fine la perdiamo ma era un recupero potevamo aggiungere punti alla nostra classifica peccato ma ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo che ancora è lunga”

Come mai dopo tre partite che giocava con il doppio centravanti a scelto Bonaventura con Belotti?

“Perché volevamo togliere il palleggio in tutte le zone del campo e avere Arthur da play nel momento in cui recuperavamo palla e costringevamo loro a giocare 1vs1 e lasciarci la superiorità dietro con i centrali così è stato perchè Ferguson si abbassava a marcare Arthur e ci lasciava la superiorità dietro, da quel punto di vista la partita l’abbiamo fatta, poi questo che dici te l’abbiamo rifatto nel secondo tempo andando uomo su uomo provando a forzare tutte le pressioni e secondo me in 3/4 situazioni con Nzola e Ikonè potevamo fare male, poi prendi il secondo goal a partita già chiusa ma la partita l’abbiamo preparata così cercando di limitarli e di sporcarli per crearci situazioni dentro la loro metà campo ma loro in questo momento di saltano fuori con una qualità incredibile e gli vanno fatti i complimenti”

Biraghi prima del primo goal si è lamentato molto della sua posizione, come l’avete risolta nel secondo tempo?

“IN partita ci sono tante situazioni che non le provi o te le fa l’avversario sul momento, si buttava dentro il loro centrocampista e lui era costretto a stringere e nell’unica occasione in cui abbiamo concesso il cambio gioco lui si trovava molto stretto e Orsolini ha avuto questa libertà, poi l’abbiamo messa a posto perchè in quel momento c’è anche Ranieri che può dare una mano a Biraghi, ma il calcio è fatto di errori in questo momento Orsolini è molto concreto ed è stato bravo lui a sfruttare uno dei pochi errori e ci ha castigato”

Avete trovato la quadra la davanti, la sensazione è che è sempre un work in progress..

“Noi la quadra la davanti l’abbiamo trovata e sappiamo quello che dobbiamo fare poi ci sono momenti dove stai bene e sei in palla con le gambe che vanno a 1000, Gonzalez in questo momento non ha più dei minuti che gli abbiamo dato, deve crescere di condizione deve iniziare ad aumentare minutaggio poi per il resto stiamo variando, stiamo avendo tante soluzioni li davanti oggi addirittura Beltran trequarti con Nzola e Belotti punte e Ikonè esterno alto per cercare di vincere, io penso che avevamo fatto bene con il Frosinone oggi dovevamo ripeterci ma abbiamo incontrato una squadra forte che ci ha messo in difficoltà , la perdiamo ma come potevamo svoltare e avere una marcia in più se avessimo vinto ora ripartiamo e ci rimbocchiamo le maniche”

Il voler fare una partita sporca è sintomo di maturità?

“C’è che l’avversario è bravo e va limitato, oggi dovevamo sporcare tanti palloni perchè come ci saltavano andavano in porta, per questo la scelta di Arthur che anche lui deve crescere e salire di condizione, tante cose le abbiam fatte giuste ma dovevamo mettere la stessa qualità loro la davanti”

L’ho vista molto arrabbiata sul 2-0

“Si perchè era l’unica volta nell’ultima mezz’ora in cui si affacciavano la davanti e noi dovevamo riprendere quel pallone e andare a fare goal nell’ultimo minuto, eravamo schierati e nelle condizioni di evitare il goal che ha chiuso la partita e mi fa arrabbiare tantissimo”