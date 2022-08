Milenkovic ha eliminato il suo account Instagram. Indizio di mercato che conduce all’addio?

Nikola Milenkovic, al centro dei rumors di mercato, non ha più attivo il suo profilo Instagram. Il calciatore non li usava frequentemente però era comunque iscritto al canale. Nei giorni passati tante le richieste di permanenza da parte dei tifosi viola, per lui che ormai oltre ad essere il leader difensivo dei viola, lo è anche tra quelli dell’intera compagine gigliata. Sarà un indizio relativo al mercato?

