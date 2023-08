Milenkovic: “Firenze seconda casa. Non firmo per una stagione come lo scorso anno, ora voglio vincere”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, trattando anche temi scomodi, come quello relativo alla sua lunga permanenza: “Si è pentito o avuto tentazioni di andarsene in passato? Mai. Club, città, squadra, tifosi sono la mia seconda casa, sono cresciuto con questa maglia e lavoro ogni giorno per essere sempre più forte, con fame e ambizione. Quest’anno non firmerei per una stagione come la scorsa, stavolta voglio vincere”.

Il serbo si sente una bandiera viola: “Sì, è inevitabile sia così dopo 7 anni. È una cosa molto bella (sorride, ndr). Firenze mi ha trasmesso tanto amore, mi sento amato e io amo questa città, questo club, questa squadra dove c’è una grande forza di gruppo e ci aiutiamo sempre l’uno con l’altro”.

Da circa un anno e mezzo con lui non gioca più Vlahovic, al centro di numerosi voci di mercato: “Non so cosa farà Dusan, l’ho sentito per sapere come stava per alcuni piccoli problemi e mi ha detto che era a posto. Di altre cose non abbiamo parlato. Non so cosa farà, spetta a lui decidere, io so che può entrare fra i top 5 in Europa”.