Milenkovic è del West Ham per 16 milioni, ma le commissioni all’agente ritardano l’annuncio

Nikola Milenkovic attende il via libera per partire con direzione Londra e dopo aver saltato le amichevoli del weekend oggi si è allenato regolarmente insieme alla squadra. I contatti tra Fiorentina e West Ham proseguono senza sosta per limare gli ultimi dettagli ma entrambe le società si dicono ottimiste per il buon esito dell’operazione che dovrebbe portare nelle casse viola 16 milioni di euro più bonus. Gli ultimi dettagli da sistemare riguardano le commissioni che dovranno percepire gli agenti del calciatore per completare l’operazione. Lo riporta TMW.

