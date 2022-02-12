Milenkovic chiama, Vlahovic risponde: gol gemelli un incontro nel destino  

C'è un filo che unisce i due serbi, legati inoltre da una grande amicizia

Nikola chiama, Dusan risponde. C’è un filo che unisce Milenkovic e Vlahovic. Un filo solido come la loro amicizia, lungo come un tuffo nel passato quando i due condividevano sogni e ambizioni nel Partizan Belgrado. Sono stati loro due a trascinare le proprie squadre verso le semifinali di Coppa Italia e verso quel trofeo che per la Fiorentina vorrebbe dire soprattutto Europa. Lo scrive Repubblica.

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