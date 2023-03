Milenkovic ammette: “Avremmo potuto fare di più al Mondiale, abbiamo fallito. Ora voltiamo pagina”

Direttamente dal ritiro della Nazionale serba, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è tornato a parlare del Mondiale in Qatar: “C’erano grandi aspettative in Qatar, avremmo potuto fare di più e abbiamo fallito, ora voltiamo pagina. Ci aspettano le qualificazioni per l’Europeo, non ci sono partite facili, dobbiamo affrontare ogni partita con fiducia in noi stessi e massima concentrazione. Penso che abbiamo buone possibilità di qualificarci, credo che possiamo ripetere le partite delle qualificazioni ai Mondiali. Non abbiamo paura, rispettiamo tutti, ma crediamo in noi stessi e nella qualità che abbiamo”.

Infine, sulla fase difensiva della Nazionale: “Abbiamo segnato tanti gol nelle partite precedenti, dietro dobbiamo essere più concentrati. Segniamo tanti gol, migliorare in fase difensiva farebbe bene a tutti”.