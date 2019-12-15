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Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la gara. Speriamo di vincere oggi"

Queste le parole rilasciate ad InterTV dal difensore viola Nikola Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la partita. Speriamo di vincere oggi, nelle ultime quattro gare siamo stati anche un po' sfortunat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 20:46
Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la gara. Speriamo di vincere oggi" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate ad InterTV dal difensore viola Nikola Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la partita. Speriamo di vincere oggi, nelle ultime quattro gare siamo stati anche un po' sfortunati. Sì abbiamo preso tanti gol può succedere quando hai una squadra giovane e sei sfiduciato. Cerchiamo di difendere tutti, speriamo che oggi vada bene".

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