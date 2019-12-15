Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la gara. Speriamo di vincere oggi"

Queste le parole rilasciate ad InterTV dal difensore viola Nikola Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la partita. Speriamo di vincere oggi, nelle ultime quattro gare siamo stati anche un po' sfortunat...

Queste le parole rilasciate ad InterTV dal difensore viola Nikola Milenkovic: "Abbiamo preparato bene la partita. Speriamo di vincere oggi, nelle ultime quattro gare siamo stati anche un po' sfortunati. Sì abbiamo preso tanti gol può succedere quando hai una squadra giovane e sei sfiduciato. Cerchiamo di difendere tutti, speriamo che oggi vada bene".