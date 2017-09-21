Da Milano, Pezzella era quasi dell'Inter poi grazie a Pioli ha scelto la Fiorentina

Convinto prima da Zanetti poi da altri neroazzurri, paragonato a Walter Samuel ma alla fine il difensore argentino ha scelto Firenze

German Pezzella è una delle note più liete di questo inizio di stagione della Fiorentina. Il roccioso difensore ha già conquistato i tifosi della Viola, mettendo in luce quelle qualità grazie alle quali questa estate era finito sul taccuino di vari club, Inter compresa. Sponsorizzato da Javier Zanetti, cercato in passato da Walter Sabatini e paragonato a un certo Walter Samuel, l’ex Real Betis, come detto, era finito nei radar della Beneamata. E allora perché alla fine si è accasato sulle rive dell’Arno? Secondo quanto appurato da FcInterNews.it da fonti vicine al calciatore, la “colpa” è di Stefano Pioli.

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