Milano, oggi Maldini e Boban incontrano l'agente di Veretout. Possibile avvio di trattativa
Non è nuovo il forte interesse di Casa Milan nei confronti del 26enne centrocampista viola Jordan Veretout. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi l'agente del francese...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 10:39
Non è nuovo il forte interesse di Casa Milan nei confronti del 26enne centrocampista viola Jordan Veretout. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi l'agente del francese Mario Giuffredi incontrerà Maldini e Boban per avviare un'eventuale trattativa.