Da Milano insistono, Corvino vuole portare Jovetic alla Fiorentina a gennaio. Zarate va via?

Il legame tra Corvino, la Fiorentina e Stevan Jovetic sarà la chiave della trattativa.

Nessuna rivoluzione in vista, ma qualcosa già si muove. A Milano, ad esempio, le voci su Stevan Jovetic di ritorno alla Fiorentina hanno ripreso a circolare con grande insistenza. Operazione non facile, soprattutto in chiave finanziaria, ma il legame del giocatore con Corvino potrebbe (e dovrebbe) rivelarsi l’arma giusta per convincere l’attaccante e l’Inter per arrivare a un accordo a gennaio, per poi rileggerlo e rivederlo la prossima estate in chiave di un trasferimento a titolo definitivo. Se davvero il montengrino dovesse tornare a Firenze, la Fiorentina si troverebbe costretta a fargli spazio con un cessione nel suo reparto avanzato. In queste ore ha ripreso a circolare la notizia che potrebbe essere Mauro Zarate a fare la valigia, il calciatore argentino non riesce proprio a riragliarsi il suo spazio tra i titolari, ma non sono da escludere sorprese su questo fronte. Cosi riporta il quotidiano la Nazione questa mattina.