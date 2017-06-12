Da Milano, accordo Inter-Fiorentina per Bernardeschi, 42 milioni piu bonus nella casse viola. Si chiude dopo l'Europeo
Secondo quanto scrivono fonti vicine alla società nerazzurra si sarebbe raggiunto l'accordo tra le due società. Superata la Juventus
Questo è quello che scrivono da Milano sponda nerazzurra, la testata interista "Mondo Inter" racconta di un accordo imminente tra Inter e Fiorentina per Bernardeschi. Ecco quello che scrivono:
"L’Inter ha chiuso pochi minuti fa un accordo con la Fiorentina per il passaggio di Federico Bernardeschi alla corte di Luciano Spalletti. Ai Viola andrà una cifra importante, 42 di milioni di euro cash più bonus che potrebbe far lievitare l’affare fino a toccare i 50 milioni complessivi.
Secondo informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mondo Inter quindi il talento fiorentino è stato individuato da Sabatini come il giusto rinforzo offensivo per Spalletti. Non l’unico della sessione estiva, ovviamente. Superato lo scoglio dell’accordo con il club dei Della Valle i nerazzurri di Suning dovranno ora andare a parlare col giocatore che però ha chiesto di esser lasciato tranquillo fino alla fine dell’Europe Under 21 che si appresa a disputare.
L’Inter aspetta la risposta di Bernardeschi, non si teme l’inserimento della Juventus
L’Inter ha accettato la scelta del ragazzo, nonostante questo lasso di tempo potrebbe portare l’intromissione nell’affare di qualche concorrente importante, vedi la Juventus. Suning, però, è convinta di poter convincere il talento azzurro con una proposta d’ingaggio di quasi 4 milioni di euro a stagione"