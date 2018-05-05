Labaro Viola

Milan-Verona 4-1 occorrerà vincerle tutte e "tifare" Juve per centrare l'Europa

Il Milan ha battuto per 4-1 il Verona condannando così la squadra giallo-blu alla retrocessione e salendo a 60 punti in classifica. Adesso la Fiorentina dovrà vincere le tre partite rimaste per centra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 19:42
Milan-Verona 4-1 occorrerà vincerle tutte e "tifare" Juve per centrare l'Europa -
News
Fiorentina
Milan
Verona
Condividi

Il Milan ha battuto per 4-1 il Verona condannando così la squadra giallo-blu alla retrocessione e salendo a 60 punti in classifica. Adesso la Fiorentina dovrà vincere le tre partite rimaste per centrare l'Europa. Inoltre, la squadra viola dovrà sperare che il Milan perda la finale di Coppa Italia contro la Juventus, perchè ricordiamo che chi vince la competizione nazionale ha la partecipazione assicurata all'Europa League.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok