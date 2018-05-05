Milan-Verona 4-1 occorrerà vincerle tutte e "tifare" Juve per centrare l'Europa

Il Milan ha battuto per 4-1 il Verona condannando così la squadra giallo-blu alla retrocessione e salendo a 60 punti in classifica. Adesso la Fiorentina dovrà vincere le tre partite rimaste per centra...

Il Milan ha battuto per 4-1 il Verona condannando così la squadra giallo-blu alla retrocessione e salendo a 60 punti in classifica. Adesso la Fiorentina dovrà vincere le tre partite rimaste per centrare l'Europa. Inoltre, la squadra viola dovrà sperare che il Milan perda la finale di Coppa Italia contro la Juventus, perchè ricordiamo che chi vince la competizione nazionale ha la partecipazione assicurata all'Europa League.