Il Milan stecca ancora e la Roma passa (0-1) a Torino. Tutti i risultati della 9ª giornata...

Si sono da poco concluse le partite delle ore 15 ed i risultati offrono alcuni interessanti spunti di riflessione per quello che sarà il proseguo del campionato.Gli occhi degli addetti ai lavori, oltr...

Si sono da poco concluse le partite delle ore 15 ed i risultati offrono alcuni interessanti spunti di riflessione per quello che sarà il proseguo del campionato.

Gli occhi degli addetti ai lavori, oltre che dei tifosi, erano principalmente puntati sul terreno di San Siro, dove il Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Genoa. Una partita complicata per i rossoneri, condizionata dall'espulsione di Bonucci e da una pessima prestazione dell'ex viola Kalinic, che contribuisce senza dubbio a riportare Vincenzo Montella al centro delle polemiche di casa Milan.

Vince invece la Roma di Di Francesco e lo fa su uno dei campi più ostici della Serie A, ossia quello del Torino. È infatti una spettacolare punizione di Kolaraov a regalare i tre punti ai giallorossi contro la squadra di Mihajlovic.

L'Atalanta, dopo le buone prestazioni sfoggiate in Europa, torna a fare risultato anche in campionato e lo fa grazie alla rete di Cornelius, decisivo nella gara casalinga contro il Bologna. Vince anche il Sassuolo che, nel derby emiliano contro la SPAL, segna dopo un minuto e mantiene il risultato fino al termine.

Il tutto in attesa delle partite che completeranno il quadro della 9ª giornata, ossia Udinese-Juventus (alle 18) e Lazio-Cagliari (alle 20.45).

Gianmarco Biagioni