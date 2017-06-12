Il Milan prende André Silva ma secondo la Gazzetta dello Sport Kalinic potrebbe essere ingaggiato ugualmente

Il grande colpo del Milan per l'attacco lascia spazio ancora ad un altro acquisto, e Kalinic resta così in orbita Milan

L’approdo in rossonero dell’attaccante del Porto André Silva, non escluderebbe il possibile arrivo al Milan anche di Nikola Kalinic. L’investimento per l’attaccante portoghese, lascia ampio spazio di manovra anche per l’acquisto di un’altra punta, con il croato viola in cima alla lista per caratteristiche e prezzo. La clausola da 50 milioni di euro è molto più bassa rispetto ai prezzi di altri attaccanti e soprattutto è più che trattabile. Così riporta la Gazzetta dello Sport.