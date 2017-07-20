Il Milan non vuole spendere per avere Kalinic, nell'affare entra anche Paletta per abbassare il prezzo?
Potrebbe essere proprio il difensore Paletta secondo La Nazione la chiave giusta per chiudere per Nikola Kalinic al Milan
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 10:45
Kalinic ieri sera è arrivato in ritiro, lungo incontro con Pioli e da oggi di nuovo in gruppo in attesa di notizie dal calciomercato. Il Milan per ora ha fatto arrivare alla Fiorentina offerte lontanissime da quelle messe in preventivo dal club viola: i 18 milioni della prima ofefrta si sono fermato poi a 20. Per Corvino ne mancano dunque 10. Potrebbero essere in teoria colmati dall’arrivo in viola di Paletta?
La Nazione