Milan-Fiorentina si giocherà alle 18. La Lega ufficializza gli orari dell'ultima di campionato
La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che vedrà la Fiorentina di Pioli impeganta a San Siro, contro il Milan, in una gara cruciale per l'accesso all'Europa Lea...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 16:01
La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che vedrà la Fiorentina di Pioli impeganta a San Siro, contro il Milan, in una gara cruciale per l'accesso all'Europa League. La partita si giocherà alle 18, così come tutte le altre gare del turno, con la sola eccezione di Genoa-Torino, che si disputerà sabato alle 20,45.