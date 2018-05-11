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Milan-Fiorentina si giocherà alle 18. La Lega ufficializza gli orari dell'ultima di campionato

La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che vedrà la Fiorentina di Pioli impeganta a San Siro, contro il Milan, in una gara cruciale per l'accesso all'Europa Lea...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 16:01
Milan-Fiorentina si giocherà alle 18. La Lega ufficializza gli orari dell'ultima di campionato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
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La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che vedrà la Fiorentina di Pioli impeganta a San Siro, contro il Milan, in una gara cruciale per l'accesso all'Europa League. La partita si giocherà alle 18, così come tutte le altre gare del turno, con la sola eccezione di Genoa-Torino, che si disputerà sabato alle 20,45.

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