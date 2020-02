Tra gli assistiti dell’agente italo-olandese Mino Raiola c’è anche Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza di contratto con i rossoneri. E mai come oggi, l’ex Atalanta appare lontano da Milano. Dopo sei anni, 141 presenze e 29 gol, Jack sembra destinato a salutare Milanello. In salita, infatti, la strada per il rinnovo di contratto. Per questo, non è utopia pensare a un addio a fine anno. Anzi, al momento appare una soluzione più che possibile. “Chissà, magari prenderemo altre strade” ha aggiunto Raiola l’altro ieri. Dove portano queste strade? Un’ipotesi porta a Firenze, con la Fiorentina che diverse volte, negli ultimi mesi, ha manifestato interesse per il centrocampista marchigiano. Resta viva anche la soluzione Roma, altro club che continua a monitorare la situazione. Da non escludere, infine, un’eventuale pista estera. Milan-Bonaventura, dopo sei anni è forse arrivato il momento dell’addio.

