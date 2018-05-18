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L'omaggio del Milan: Davide Astori per sempre nel nostro cuore. Fiorentina forte e in forma, ma...

In vista della sfida alla Fiorentina, il Milan ha postato un commento che ricorda anche Davide Astori: "Un importante obiettivo sportivo e un grande momento di commozione. Per il Milan la qualificazio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2018 15:27
L'omaggio del Milan: Davide Astori per sempre nel nostro cuore. Fiorentina forte e in forma, ma... - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
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In vista della sfida alla Fiorentina, il Milan ha postato un commento che ricorda anche Davide Astori: "Un importante obiettivo sportivo e un grande momento di commozione. Per il Milan la qualificazione diretta alla Fase a Gruppi di Europa League è il miglior modo possibile per chiudere la stagione in corso e per impostare la prossima. Tra la squadra e l’obiettivo c’è la Fiorentina, un avversario ben strutturato e in gran forma. Ma anche la squadra che avrà, per sempre, come capitano un atleta il cui sorriso rimarrà nel cuore anche di tutte le componenti rossonere che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo: Davide Astori".

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