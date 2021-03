Milan, 100 milioni da investire sul mercato. Vlahovic è il primo obiettivo

Ricchi, all’improvviso. Nel senso che il Milan, che è rimasto una stagione alla finestra a causa del dissesto finanziario precedente, ha fatto il rodaggio in Europa League e ora ha le carte in regola per riproporsi in Champions con risorse solide. Budget risparmiato a gennaio soldi che arriverebbero dalla qualificazione al torneo continentale più importante, una possibile ricarica da parte del fondo Elliot, probabili introiti da cessioni o risparmi sugli ingaggi: si può arrivare a un totale di un centinaio di milioni. Nel mirino c’è sempre Dusan Vlahovic della Fiorentina, uno dei profili seguiti da lungo tempo dal Milan. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DISASTRO MILENKOVIC! IL SERBO CAUSA DUE GOL E SI FA ESPELLERE. UN SOLO TEMPO IN OMBRA PER VLAHOVIC