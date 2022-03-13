Mihajlovic: ''Con l'espulsione ci siamo fatti male da soli. Noi capaci di far male anche in 10''

Sonsa Mihajlovic sceglie di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto rispetto alla sconfitta dei suoi a Firenze.

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato della sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

''Espulsione? ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso due pali, chiaro che dopo l'espulsione è diventato tutto più difficile, onestamente non so come sarebbe finita in parità numerica. Abbiamo avuto troppa frenesia nella gestione della palla, loro sono squadra che ti vene a prendere alto, comunque la prestazione c'è stata, tre mesi fa avremmo perso con 4 gol di scarto. Siamo stati capaci, a sprazzi, di mettere in difficoltà la Fiorentina anche in 10.''

INFORTUNIO PER BONAVENTURA CHE AL 65' E' COSTRETTO A CHIEDERE IL CAMBIO

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