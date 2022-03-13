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Mihajlovic: ''Con l'espulsione ci siamo fatti male da soli. Noi capaci di far male anche in 10''

Sonsa Mihajlovic sceglie di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto rispetto alla sconfitta dei suoi a Firenze.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 16:05
Mihajlovic: ''Con l'espulsione ci siamo fatti male da soli. Noi capaci di far male anche in 10'' -
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Mihajlovic: ''Con l'espulsione ci siamo fatti male da soli. Noi capaci di far male anche in 10''

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato della sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

''Espulsione? ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso due pali, chiaro che dopo l'espulsione è diventato tutto più difficile, onestamente non so come sarebbe finita in parità numerica.  Abbiamo avuto troppa frenesia nella gestione della palla, loro sono squadra che ti vene a prendere alto, comunque la prestazione c'è stata, tre mesi fa avremmo perso con 4 gol di scarto. Siamo stati capaci, a sprazzi, di mettere in difficoltà la Fiorentina anche in 10.''

INFORTUNIO PER BONAVENTURA CHE AL 65' E' COSTRETTO A CHIEDERE IL CAMBIO

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