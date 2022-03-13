Al 65' infortunio per Bonaventura, costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Duncan
Al 65' la Fiorentina perde Bonaventura
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 14:01
Al 65' Fiorentina costretta a cambiare Giacomo "Jack" Bonaventura che dopo aver saltato per fare da sponda, si accascia al suolo. Al suo posto Duncan.
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