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Al 65' infortunio per Bonaventura, costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Duncan

Al 65' la Fiorentina perde Bonaventura

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 14:01
Al 65' infortunio per Bonaventura, costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Duncan - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al 65' Fiorentina costretta a cambiare Giacomo "Jack" Bonaventura che dopo aver saltato per fare da sponda, si accascia al suolo. Al suo posto Duncan.

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