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Migliora Vittorio Cecchi Gori, cosciente e respira autonomamente. È fuori pericolo e in netto miglioramento

Dal 24 dicembre il noto imprenditore italiano Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico di Roma per via di un problema cardiovascolare. Il 25 dicembre le sue condizioni erano peggiorate, tanto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2017 21:34
Migliora Vittorio Cecchi Gori, cosciente e respira autonomamente. È fuori pericolo e in netto miglioramento -
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Dal 24 dicembre il noto imprenditore italiano Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico di Roma per via di un problema cardiovascolare. Il 25 dicembre le sue condizioni erano peggiorate, tanto che era stato trasferito al reparto di rianimazione. Ora però sembra stare meglio: ANSA scrive che Cecchi Gori «è stabile e in progressivo miglioramento», e che da ieri è cosciente e respira in maniera autonoma. Cecchi Gori ha 75 anni e si è ritirato da tempo dalla vita pubblica.

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