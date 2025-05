Miccoli: “A Kean consiglio di rimanere, a Firenze ha trovato la dimensione giusta per esprimersi bene”

Al Memorial Gaucci ha parlato l’ex attaccante di Fiorentina e Palermo Fabrizio Miccoli ed è stato riportato da TuttoMercatoWeb: “Secondo me la stagione della Fiorentina è molto positiva, magari la qualificazione in finale sarebbe stata la ciliegina sulla torta ed era tutto quello che tutti si aspettavano dopo le ultime stagioni ma nel complesso direi che questa squadra è stata costruita per fare bene in futuro ed ha una buona ossatura”.

Su Kean: “La dirigenza della Fiorentina ha fatto un ottimo lavoro ed è riuscita a prendere un grande attaccante su cui nessuno voleva più credere, adesso questo giocatore è scoppiato e ha attratto diverse attenzioni ma sono sicuro che la società lo saprà trattenere. A Firenze si sta bene, anche io ho un ottimo ricordo di quell’esperienza e gli consiglio di rimanere”.

Su Palladino: “E’ un allenatore giovane con ottime idee e per me esprime un calcio di livello, credo sia il prospetto giusto su cui puntare per il futuro”.