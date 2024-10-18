Mezza Fiorentina da riscattare a giugno, la situazione più serena quella di Gudmundsson, dubbio Colpani

La dirigenza pur essendo da poco iniziata la stagione già dovrà fare delle valutazioni

Una Fiorentina da riscattare a giugno. Per i viola la stagione è solo all'inizio, eppure la dirigenza dovrà già iniziare a fare delle valutazioni su alcuni calciatori in rosa. Il tutto in ottica di giugno. La situazione più serena è quella di Albert Gudmundsson, il suo è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni più 3 di bonus. Una vera e propria formalità, visto l'impatto dell'ex Genoa. Poi c'è il centrocampo:

Adli, Bove e Cataldi sono tutti in prestito e acquistarli costerebbe complessivamente 24 milioni. Difficilmente verranno riscattati tutti, conteranno le scelte di Palladino. Robin Gosens ha un obbligo condizionato a 7.5 milioni, e infine c'è Colpani. L'ex Monza non sta brillando, e il suo riscatto è fissato a 12 milioni. Le valutazioni su di lui sono rimandate alla primavera, quando potrebbe decidersi il suo futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-squadra-che-vince-non-si-cambia-palladino-ora-vuole-confermare-lidentita-trovata/272960/