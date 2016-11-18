Mezza Europa su Chiesa: la Fiorentina non ascolta nessuno, per ora...

Mezza Europa su Federico Chiesa: il figlio d'arte, classe 97', sta letteralmente incantando tutti gli addetti ai lavori. In occasione dell'ultima gara giocata dalla pianticella viola in nazionale unde...

Mezza Europa su Federico Chiesa: il figlio d'arte, classe 97', sta letteralmente incantando tutti gli addetti ai lavori. In occasione dell'ultima gara giocata dalla pianticella viola in nazionale under 20, infatti, c'erano almeno 15 osservatori con gli occhi tutti puntati su di lui e molti di essi fanno capo a top club. La Fiorentina tuttavia intende farlo crescere ancora e si guarada bene dall'aprire già adesso ad una possibile vendita del ragazzo.