“Che mestiere fa Sousa? Non cambia mai, Baba fuori è da scellerati”

Ciccio Graziani ha parlato oggi di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: “La squadra non mi è dispiaciuta ieri, molto probabilmente ha avuto difficoltà a livello fisico dopo la gara di Europa League. Non sono queste le partite del rammarico per la Fiorentina, ma non capisco perché Sousa si ostina a tenere Babacar in panchina. Ma non si rende conto di quello che fa? Ha preferito Saponara, facendo una scelta scellerata. Babacar ti dà forza fisica, al posto suo avrei detto al portoghese: ‘Continualo tu questo campionato, io mi sono stufato’. Sousa non cambia mai modulo durante la partita, non s’inventa niente. Che mestiere fa Sousa? Preferisce fare i compiti facili. Fa sempre le solite cose”.