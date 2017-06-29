Il Messaggero, Kalinic ha interrotto il contratto d'affitto nella sua casa di Firenze
Il Messaggero racconta della scelta di Nikola Kalinic, secondo il Messaggero ci sarebbe la prima scelta in direzione Milan
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 23:40
Nonostante un momento di stallo tra Milan e Fiorentina, Kalinic pensa solo al suo futuro, lontano da Firenze. Secondo quanto rivelato dal Messaggero, l'attaccante avrebbe già interrotto il contratto d'affitto per la sua casa fiorentina in vista di un imminente trasferimento.
Tuttomercatoweb.com