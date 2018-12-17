Mercato, partirà Thereau. Tanti i nomi in entrata per l'attacco, l'obiettivo numero uno...

Come riporta La Nazione, la Fiorentina prova a cambiare l’attacco nel mercato di gennaio. Via Thereau e quasi sicuramente uno fra Vlahovic e Sottil in prestito secco. Il primo obiettivo è Muriel: c’è...

A cura di Redazione Labaroviola 17 dicembre 2018 10:13

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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