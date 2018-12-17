Mercato, partirà Thereau. Tanti i nomi in entrata per l'attacco, l'obiettivo numero uno...
Come riporta La Nazione, la Fiorentina prova a cambiare l’attacco nel mercato di gennaio. Via Thereau e quasi sicuramente uno fra Vlahovic e Sottil in prestito secco. Il primo obiettivo è Muriel: c’è...
Come riporta La Nazione, la Fiorentina prova a cambiare l’attacco nel mercato di gennaio. Via Thereau e quasi sicuramente uno fra Vlahovic e Sottil in prestito secco. Il primo obiettivo è Muriel: c’è la bozza della trattativa, così come la volontà del Siviglia di ascoltare una proposta seria. Adesso tocca alla Fiorentina: l’idea è quella di ottenere un prestito fino a giugno per discutere il riscatto a fine stagione. Non si vuole chiudere del tutto la pista che porta a Stepinski del Chievo, perché piace e c’è il rischio asta per il colombiano.