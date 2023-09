MERCATO FINITO, TANTI OTTIMI COLPI MA C’È UN BUCO IN DIFESA. ATTIVO DI 19 MILIONI. VOTO 6,5

Finisce il mercato della Fiorentina che, come previsto, ha riservato diverse operazioni nelle ultime ore: ceduti Amrabat e Jovic, è arrivato Maxime Lopez (QUI I DETTAGLI DELLE OPERAZIONI). La squadra viola dopo questa sessione di mercato si è rafforzata soprattutto a centrocampo e in attacco, passare da Amrabat-Mandragora e Maxime Lopez-Arthur è un grande passo in avanti, cosi come passare da Cabral-Jovic a Beltran-Nzola è un altro grandissimo passo in avanti.

Arthur e Maxime Lopez rappresentano un salto di qualità tecnico notevole che si sposa perfettamente con il modo di giocare di Italiano fatto di palleggio, fraseggio e gioco sia in verticale che in orizzontale. Il centrocampista francese del Sassuolo, un anno dopo, è il perfetto post Torreira.

Altro colpo intelligente è quello di Parisi, la società viola acquista il terzino sinistro italiano più forte soprattutto considerata la sua giovane età e in questo modo si cautela per il futuro considerato che Biraghi è un classe 1992. Tanti dubbi sul fronte portiere: serviva un titolare forte che facesse fare il salto di qualità rispetto al modesto Terracciano ma è arrivato Christensen che, ad oggi, non è ancora nemmeno chiaro se può giocare titolare o meno e dunque, almeno nell’immediato, non si tratta di un upgrade.

Un reparto che certamente non si è rafforzato è quello della difesa, la cessione di Igor e l’acquisto di Mina rappresentano un passo indietro. Il difensore colombiano viene da un anno di pochissimo utilizzo e le sue condizioni fisiche in questo momento non sono all’altezza, è un giocatore classe 1994, dunque non anziano, ma totalmente da rilanciare e non pronto. Serviva un titolare mancino in difesa ma questo non è arrivato e questo è il grande neo della buona sessione di mercato viola. A questo punto Ranieri viene promosso a titolare inamovibile con Quarta che dovrà dimostrare di essere all’altezza e di non ricommettere i soliti e costanti errori.

Anche sugli esterni sarebbe servito un giocatore capace di alzare la qualità ma soprattutto il numero di gol: escluso Nico Gonzalez, nessuno esterno presente in rosa ha mai segnato tante reti, tutt’altro, hanno sempre avuto il difetto della realizzazione e dell’incisività. C’era bisogno di un rinforzo vero che aumentasse la pericolosità del reparto. Grande curiosità sul nome di Infantino, classe 2003, che rappresenta un colpo in prospettiva riguardante un giovane talento.

Un grande plauso va fatto per le uscite, la cessione di Amrabat a 35 milioni di euro (bonus e riscatto compreso), quella di Cabral a 20 (con i bonus si può arrivare a 25 milioni complessivi) e anche quella di Igor per 17 milioni più 3 di bonus rappresentano 3 grandissime operazioni in cui si è incassato il meglio possibile

Questo il riepilogo economico e il saldo complessivo che è in attivo di 19,2 milioni (bonus esclusi). I dati sono stati presi dal portale specializzato Transfermarkt

COMMISSO E QUELLE PAROLE SU BERARDI MAI PRONUNCIATE