Mercato estivo Serie A: Fiorentina 2° club per spese su prestiti con riscatto. Un "pagherò" da 61,5 mln

Fiorentina e Atalanta in cima alla lista delle squadre per spese su prestiti con diritto od obbligo di riscatto

Si è conclusa la finestra estiva dei trasferimenti in Serie A, con una Fiorentina particolarmente attiva per soddisfare le necessità tecniche e numeriche, a seguito di numerose cessioni. Questa sessione di mercato è stata caratterizzata da molte operazioni, principalmente strutturate come prestiti con opzione o obbligo di riscatto, legati a diversi parametri. Transfermarkt.it ha analizzato tali operazioni, confrontando il numero e il costo complessivo per ciascuna squadra, nel caso in cui i giocatori vengano riscattati al termine della stagione.

La Fiorentina ha concluso 6 operazioni con opzione o obbligo di riscatto, posizionandosi al 2° posto in Serie A con una spesa potenziale di 61,5 milioni di euro. L'Atalanta guida la classifica per il costo complessivo di 4 operazioni di questo tipo, con una spesa teorica di 70,5 milioni di euro. Di seguito la tabella relativa al mercato delle italiane:

Sono 6 anni che Kean è in Nazionale, adesso deve provare a conquistarsi un ruolo da protagonista

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