Meraviglioso gesto dei tifosi della Fiorentina che applaudono gli avversari, la Cremonese li ringrazia

I tifosi della Fiorentina hanno applaudito la sconfitta Cremonese al termine della gara di Coppa Italia. Un gesto che non è passato inosservato ed è piaciuto molto alla società grigiorossa che ha voluto ringraziare su Twitter il popolo viola. Questo quanto scritto: “Grazie anche al pubblico viola che ci ha sportivamente applaudito al termine della gara: Fiorentina in bocca al lupo per la finale!”

