Mediaset, Bernardeschi ha accettato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, resterà a Firenze

Tutto fatto per il rinnovo di Bernardeschi, la permanenza è certa. A dare questa notizia è Sportmediaset

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Cristiano Raimondi, Federico Bernardeschi ha accettato la proposta di rinnovo di contratto con la Fiorentina, proposta da 2 milioni e mezzo all'anno per cinque anni. Il giornalista ha aggiunto di come sia quasi tutto praticamente fatto per il rinnovo, e che tutte le loro notizie vanno in questo senso.