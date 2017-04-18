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Mediaset, Bernardeschi ha accettato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, resterà a Firenze

Tutto fatto per il rinnovo di Bernardeschi, la permanenza è certa. A dare questa notizia è Sportmediaset

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2017 15:51
Mediaset, Bernardeschi ha accettato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, resterà a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Cristiano Raimondi, Federico Bernardeschi ha accettato la proposta di rinnovo di contratto con la Fiorentina, proposta da 2 milioni e mezzo all'anno per cinque anni. Il giornalista ha aggiunto di come sia quasi tutto praticamente fatto per il rinnovo, e che tutte le loro notizie vanno in questo senso.

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