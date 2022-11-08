Maxi esodo da Salerno, saranno 1.500 i tifosi granata al Franchi per Fiorentina-Salernitana

Tanti i tifosi della Salernitana in trasferta a Firenze

Ultima gara al Franchi del 2022, domani (ore 20.45) la Fiorentina ospita la Salernitana con la voglia di portare a 5 le vittorie di fila: da Salerno è pronto un maxi esodo di 1.500 tifosi. Dall’infermeria invece arrivano notizie di Nico a lavoro col resto del gruppo (idem Jovic) e di un Sottil ancora in ritardo per un problema (farà altre terapie conservative, escluso l’intervento) alla schiena. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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