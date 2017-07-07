Il Mattino: testa a testa tra Fiorentina e Sassuolo per Marchizza della Roma

Il difensore classe '98 era ad un passo dal Sassuolo, ma l'inserimento di Corvino ha rallentato la trattativa

Dopo le cessioni il mercato della Fiorentina potrebbe iniziare a prendere corpo anche per quanto riguarda i colpi in entrata. Infatti, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, pare che i viola stiano seguendo con attenzione Riccardo Marchizza, difensore attualmente di proprietà della Roma.

Stando alle indiscrezioni sembra che Pantaleo Corvino si sia prontamente inserito nella trattativa che, almeno fino ai giorni scorsi, dava il classe '98 ad un passo dal Sassuolo (che successivamente lo avrebbe girato in prestito all'Avellino).