Il Mattino: il Napoli non molla Chiesa, ma per i viola è incedibile

I rapporti fra i Della Valle e De Laurentiis sono ottimi, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di concludere altre cessioni eccellenti

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2017 12:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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