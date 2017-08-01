Il Mattino: il Napoli non molla Chiesa, ma per i viola è incedibile
I rapporti fra i Della Valle e De Laurentiis sono ottimi, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di concludere altre cessioni eccellenti
L'interesse del Napoli per Federico Chiesa non sembra scemare ma, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino, la Fiorentina non sembra affatto disposta a privarsi delle prestazioni del figlio d'arte. La società gigliata, infatti, dopo le cessioni eccellenti di Ilicic, Borja Valero, Bernardeschi e Vecino non ha bisogno di monetizzare ulteriormente e, sopratutto, nessuna intenzione di privarsi dell'estro del prodotto del suo settore giovanile. Tuttavia i buoni rapporti fra la famiglia Della Valle ed il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbero comunque far presagire l'esistenza di un margine di trattativa fra i due club.