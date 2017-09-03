Il Mattino di Napoli, fra i colpi del 2018 di De Laurentiis c'è Federico Chiesa della Fiorentina

Il presidente del Napoli proverà ancora a prendere il talento della Fiorentina provando ad anticipare la concorrenza. Così scrive il Mattino

Subito la firma di Ghoulam, poi i colpi 2018. Il Napoli oltre al rinnovo del terzino, si concentra sulle mosse azzurre per la prossima stagione. Con contatti che sono già partiti. Tra i nomi fatti, anche quello di Federico Chiesa. De Laurentiis stima molto Chiesa: ha evitato assalti, non ha mai cercato lo scontro con Della Valle che ha più volte spiegato che il suo giovane pupillo era intoccabile. Ma la Fiorentina sa che il Napoli segue Chiesa. Possibile che durante l’inverno De Laurentiis possa provare a giocare di anticipo.

Il Mattino