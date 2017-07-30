Il Mattino insiste, De Laurentiis al lavoro per portare il prossimo anno Federico Chiesa al Napoli

La Fiorentina si sta muovendo anche per Tonelli ma la trattativa non può decollare per via del Torino che è vicinissimo al calciatore

La Fiorentina si sarebbe mossa per il difensore del Napoli Tonelli che però sembra destinato al Torino. Con i viola continua a tenere sempre banco l’ operazione Chiesa: non è ancora decollata, e De Laurentiis attende un segnale da Della Valle per dare il via alla trattativa. Continua ad essere proprio l’esterno figlio d’arte l’obiettivo numero uno del club in vista della prossima stagione degli azzurri. Il patron partenopeo non ha mai nascosto il gradimento per il ragazzo, così come Sarri che farebbe carte false per averlo alle sue dipendenze.

Il Mattino