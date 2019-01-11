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Mattino, il procuratore di Veretout vuole portarlo a Napoli quest'estate. Il nuovo agente...

Jordan Veretout resta nel mirino del Napoli. Il centrocampista non lascerà la Fiorentina in questa finestra di mercato ma in estate è atteso l'assalto dei partenopei e in tutto questo il neo agente de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 13:00
Mattino, il procuratore di Veretout vuole portarlo a Napoli quest'estate. Il nuovo agente... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Jordan Veretout resta nel mirino del Napoli. Il centrocampista non lascerà la Fiorentina in questa finestra di mercato ma in estate è atteso l'assalto dei partenopei e in tutto questo il neo agente del francese, Mario Giuffredi, sta già iniziando a tessere la trama per il trasferimento del suo assistito alla corte di Carlo Ancelotti. A riportarlo è Il Mattino.

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