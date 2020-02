Queste le parole rilasciate a La Nazione dal doppio ex di Fiorentina e Udinese Ryder Matos: “Sono ancora un calciatore di proprietà dell’Udinese ma comunque ho grande affetto nei confronti della Fiorentina. Domani mi aspetto equilibrio tra le due squadre, era imprevedibile che fossero così vicine alla zona retrocessione. Peccato che la gara sarà a porte chiuse, è triste giocare senza tifosi. I viola hanno una rosa forte, può solo crescere. Auguro solo il meglio alla Fiorentina. Montella? Per me è un ottimo allenatore, fece bene quando giocavo a Firenze, in quella stagione mi ha insegnato tanto”.