Matias Moreno saluta: "Grazie Fiorentina, mi hai aperto le porte dell'Europa, ti auguro il meglio"

Il classe 2003 lascia la Fiorentina in prestito oneroso con obbligo di riscatto: al Venezia il compito di rilanciare il centrale argentino

Matias Moreno è pronto a voltare pagina. Il difensore argentino classe 2003 si prepara a iniziare una nuova avventura con il Venezia dopo l'esperienza alla Fiorentina, club che lo aveva portato in Italia aprendogli le porte del calcio europeo.

Per salutare definitivamente Firenze, Moreno ha scelto di affidare ai social un messaggio di ringraziamento rivolto alla società, ai compagni e a tutte le persone che hanno accompagnato il suo percorso in viola.

“Oggi inizio un nuovo percorso - scrive l'argentino - ma non volevo andare senza dire addio al club che mi ha aperto le porte dell'Europa. Grazie mille a tutti coloro che ne hanno fatto parte, vi auguro tutto il meglio”.

Parole che sanciscono così la chiusura di una parentesi e l'inizio di una nuova sfida. Moreno, infatti, si trasferisce al Venezia con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto.

L'operazione prevede un esborso di 500 mila euro per il prestito, mentre al termine della prossima stagione il club lagunare dovrà versare altri 5,5 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo il cartellino del difensore.

La Fiorentina, però, ha mantenuto una percentuale importante sull'eventuale futuro trasferimento del giocatore: il club viola si è infatti assicurato il 50% della futura rivendita di Moreno.

Per il centrale argentino si apre dunque una nuova fase della carriera. Il Venezia punta sulle sue qualità per rafforzare il reparto arretrato, mentre Moreno cercherà di trovare continuità e confermare le proprie potenzialità nel calcio italiano.