Mastantuono da record: La sua è la tripletta più giovane straniera di sempre della Serie A
Il giocatore argentino ha fatto 3 gol importanti
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 00:14
C'era già chi sorrideva con malizia per l'awio sottotono e un pizzico sfortunato di Franco Mastantuono con la maglia della Fiorentina. L'attaccante argentino, però, ha spazzato via i dubbi con un impatto devastante sulla Serie A, firmando un primato storico alla prima vera notte da protagonista.
Un primato da predestinato A soli 19 anni e 28 giorni, il talento classe 2007 è diventato il più giovane calciatore straniero ad aver mai realizzato una tripletta nel massimo campionato italiano. Un traguardo da incorniciare, festeggiato sul campo con il riconoscimento ufficiale di migliore in gara.