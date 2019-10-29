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Massima attenzione al cartellino giallo per Capitan Pezzella: Una ammonizione gli farebbe scattare la squalifica, perché è diffidato

Questa mattina il quotidiano La Nazione, sottolinea il fatto che il capitano della Fiorentina German Pezzella è sotto diffida. Al Mapei Stadium domani sera contro il Sassuolo, dovrà fare molta attenzi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 12:13
Massima attenzione al cartellino giallo per Capitan Pezzella: Una ammonizione gli farebbe scattare la squalifica, perché è diffidato - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa mattina il quotidiano La Nazione, sottolinea il fatto che il capitano della Fiorentina German Pezzella è sotto diffida. Al Mapei Stadium domani sera contro il Sassuolo, dovrà fare molta attenzione al cartellino giallo. L'argentino in caso di ammonizione salterebbe la partita di domenica prossima al Franchi, contro il Parma. In difesa già c'è una piccola emergenza visto l'assenze di Lirola e Caceres (mancheranno almeno un paio di settimane), Montella non può rischiare di perdere un'ulteriore pedina nel reparto difensivo.

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