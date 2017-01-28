Di Marzio: “Stasera si chiude per Saponara alla Fiorentina. Vero e proprio pallino di Paulo Sousa”

Riccardo Saponara e la Fiorentina. Destino insieme, nel futuro prossimo? Idea concreta, trattativa avanzata silenziosa ma volta ad accontentare tutti: i viola, l’Empoli, il trequartista e…Paulo Sousa. Oggi (forse) l’ultima volta al Castellani, con l’uscita dallo stadio con i compagni che partivano per Crotone. E la chiusura della trattativa-lampo prevista per la serata di oggi: regalo per Sousa, che ha in Saponara un vero e proprio pallino. Il trequartista italiano che corre di più, Sousa rimase affascinato da questo dato studiando le statistiche fisiche di Riccardo Saponara. Che si avvicina a grandi passi alla Fiorentina: maglia viola e voglia di ricominciare dopo una prima parte di stagione deludente. Rilancio a Firenze, nel segno di Sousa.

Gianlucadimarzio.com