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Di Marzio: “Stasera si chiude per Saponara alla Fiorentina. Vero e proprio pallino di Paulo Sousa”

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Di Marzio: “Stasera si chiude per Saponara alla Fiorentina. Vero e proprio pallino di Paulo Sousa”

Redazione

28 Gennaio · 17:46

Aggiornamento: 28 Gennaio 2017 · 17:46

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Riccardo Saponara e la Fiorentina. Destino insieme, nel futuro prossimo? Idea concreta, trattativa avanzata silenziosa ma volta ad accontentare tutti: i viola, l’Empoli, il trequartista e…Paulo Sousa. Oggi (forse) l’ultima volta al Castellani, con l’uscita dallo stadio con i compagni che partivano per Crotone. E la chiusura della trattativa-lampo prevista per la serata di oggi: regalo per Sousa, che ha in Saponara un vero e proprio pallino. Il trequartista italiano che corre di più, Sousa rimase affascinato da questo dato studiando le statistiche fisiche di Riccardo Saponara. Che si avvicina a grandi passi alla Fiorentina: maglia viola e voglia di ricominciare dopo una prima parte di stagione deludente. Rilancio a Firenze, nel segno di Sousa.
Gianlucadimarzio.com

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