Di Marzio a Sky: "Astori rinnoverà il contratto con la Fiorentina fino al 2022"

Come riportato dal noto intermediario di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito e ribadito a Sky, il capitano della Fiorentina, e giocatore della nazionale, Davide Astori, celebrato recentemente...

Come riportato dal noto intermediario di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito e ribadito a Sky, il capitano della Fiorentina, e giocatore della nazionale, Davide Astori, celebrato recentemente anche dalla Lega Calcio per il suo score di palloni recuperati (LEGGI QUI), sarebbe vicino al prolungamento del contratto. Il giocatore si legherebbe alla società gigliata fino al 2022, sposando l'idea della società ovvero, quella di blindarlo a Firenze.