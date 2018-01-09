Astori inserito tra i migliori quattro recupera palloni della Serie A. La Lega lo celebra su Twitter..
La Lega Serie A celebra con un tweet i migliori quattro recupera palloni della stagione. Al terzo posto, a parimerito con Koulibaly..
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 18:04
La Lega Serie A celebra con un tweet i migliori quattro recupera palloni della stagione. Al terzo posto, a pari merito con Koulibaly del Napoli, c’è il capitano della viola Davide Astori, con 92 palloni recuperati. A precederlo solo Skriniar dell'Inter (99) e Torreira della Samp (113).