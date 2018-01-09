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Astori inserito tra i migliori quattro recupera palloni della Serie A. La Lega lo celebra su Twitter..

La Lega Serie A celebra con un tweet i migliori quattro recupera palloni della stagione. Al terzo posto, a parimerito con Koulibaly..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 18:04
Astori inserito tra i migliori quattro recupera palloni della Serie A. La Lega lo celebra su Twitter.. -
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La Lega Serie A celebra con un tweet i migliori quattro recupera palloni della stagione. Al terzo posto, a pari merito con Koulibaly del Napoli, c’è il capitano della viola Davide Astori, con 92 palloni recuperati. A precederlo solo Skriniar dell'Inter (99) e Torreira della Samp (113).

 

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