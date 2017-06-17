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Di Marzio: da lunedì ripartono i contatti tra l'Inter e l'agente di Borja Valero. L'offerta...

L'Inter prosegue la corte serrata nei confronti di Borja Valero, quale è la reale offerta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 12:07
Di Marzio: da lunedì ripartono i contatti tra l'Inter e l'agente di Borja Valero. L'offerta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'Inter prosegue la sua corte serrata nei confronti di Borja Valero, centrocampista della Fiorentina che Spalletti voleva già alla Roma. Da lunedì inoltre il suo agente avrà nuovi contatti con il club nerazzurro: tra i 5 e i 6 milioni è l'offerta dell'Inter, tenendo conto che l'anno scorso la Fiorentina per Borja chiedeva 10 milioni. Essendo passata una stagione da quella valutazione, adesso il prezzo è dunque più basso (vista anche l'età del centrocampista).

Fonte: gianucadimarzio.com

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