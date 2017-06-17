Di Marzio: da lunedì ripartono i contatti tra l'Inter e l'agente di Borja Valero. L'offerta...

L'Inter prosegue la corte serrata nei confronti di Borja Valero, quale è la reale offerta...

L'Inter prosegue la sua corte serrata nei confronti di Borja Valero, centrocampista della Fiorentina che Spalletti voleva già alla Roma. Da lunedì inoltre il suo agente avrà nuovi contatti con il club nerazzurro: tra i 5 e i 6 milioni è l'offerta dell'Inter, tenendo conto che l'anno scorso la Fiorentina per Borja chiedeva 10 milioni. Essendo passata una stagione da quella valutazione, adesso il prezzo è dunque più basso (vista anche l'età del centrocampista).

Fonte: gianucadimarzio.com