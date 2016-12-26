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Di Marzio: "Kalinic ha l'accordo con il Tianjin. Adesso la Fiorentina..."

Secondo il noto intermediario di mercato, Kalinic ha l'accordo economico.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2016 15:38
Di Marzio: "Kalinic ha l'accordo con il Tianjin. Adesso la Fiorentina..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Giancluca Di Marzio sul suo portale (gianclucadimarzio.com), il Tianjin Quanjian di Cannavaro non molla il bomber croato della Fiorentina Nikola Kalinic, ed è pronto a fare davvero sul serio per averlo. La prima offerta importante è stata rifiutata dalla Fiorentina ma adesso, ci sarebbe l'accordo economico tra Kalinic e la compagine cinese. Il club cinese è pronto a rifarsi sotto con un nuovo tentativo per accaparrarselo. I viola non mollano, ma il giocatore vacilla e ora è in arrivo una nuova offerta per Corvino...

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