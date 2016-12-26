Di Marzio: "Kalinic ha l'accordo con il Tianjin. Adesso la Fiorentina..."

Secondo il noto intermediario di mercato, Kalinic ha l'accordo economico.

Secondo quanto riportato da Giancluca Di Marzio sul suo portale (gianclucadimarzio.com), il Tianjin Quanjian di Cannavaro non molla il bomber croato della Fiorentina Nikola Kalinic, ed è pronto a fare davvero sul serio per averlo. La prima offerta importante è stata rifiutata dalla Fiorentina ma adesso, ci sarebbe l'accordo economico tra Kalinic e la compagine cinese. Il club cinese è pronto a rifarsi sotto con un nuovo tentativo per accaparrarselo. I viola non mollano, ma il giocatore vacilla e ora è in arrivo una nuova offerta per Corvino...