Di Marzio: "Kalinic ha l'accordo con il Tianjin. Adesso la Fiorentina..."
Secondo il noto intermediario di mercato, Kalinic ha l'accordo economico.
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2016 15:38
Secondo quanto riportato da Giancluca Di Marzio sul suo portale (gianclucadimarzio.com), il Tianjin Quanjian di Cannavaro non molla il bomber croato della Fiorentina Nikola Kalinic, ed è pronto a fare davvero sul serio per averlo. La prima offerta importante è stata rifiutata dalla Fiorentina ma adesso, ci sarebbe l'accordo economico tra Kalinic e la compagine cinese. Il club cinese è pronto a rifarsi sotto con un nuovo tentativo per accaparrarselo. I viola non mollano, ma il giocatore vacilla e ora è in arrivo una nuova offerta per Corvino...